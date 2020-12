Actualidade

O nível de compra de ativos portugueses ao abrigo dos programas do Banco Central Europeu (BCE) foi de nível similar ao do défice nacional, de acordo com o instituto económico alemão ZEW.

"A análise mostra que para Itália, Grécia, Portugal e Alemanha, as compras líquidas são de magnitude semelhante ou até maior do que os respetivos défices públicos dos países", pode ler-se no documento divulgado na terça-feira.

As estimativas do ZEW "revelam o envolvimento indireto substancial dos bancos centrais nacionais [que executam os programas do BCE] no financiamento dos países do euro", de acordo com a economista Annika Havlik, co-autora do estudo.