Covid-19

A Alta-Comissária da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu hoje ao Governo do Brasil que dê o exemplo à população no combate à pandemia.

"Espero que as lideranças do Brasil sirvam de exemplo para o povo (...) Em qualquer país do mundo onde as lideranças negam a existência da covid-19, o efeito tem sido devastador. Isso já aconteceu em muitos países, não apenas no Brasil", disse Bachelet.

A alta-comissária disse que os políticos têm uma grande responsabilidade em orientar os cidadãos no que diz respeito às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da ciência em geral.