Os deputados da Comissão de Agricultura e Mar aprovaram hoje a audição da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, em data ainda a definir, disse à agência Lusa fonte daquela comissão.

Segundo a fonte, os deputados apreciaram e votaram favoravelmente, por unanimidade, os dois requerimentos do grupo parlamentar do PCP para "audição da ministra da Agricultura sobre a medida da eletricidade verde" e ainda "sobre medidas para o período de transição da PAC [Política Agrícola Comum] e prioridades no setor agrícola e florestal para a Presidência Portuguesa da União Europeia".

A data para a audição ainda não está marcada, acrescentou.