O treinador Carlos Carvalhal disse hoje que o Sporting de Braga quer ganhar ao Zorya, quinta-feira, na sexta e última jornada do grupo G da Liga Europa de futebol, e tentar ainda ficar em primeiro lugar.

Depois da vitória na Grécia, sobre o AEK Atenas, na quinta-feira passada (4-2), os minhotos já estão apurados para os 16 avos de final da Liga Europa, tal como o Leicester (que recebe a equipa helénica), ambos com 10 pontos.

O Sporting de Braga pode ainda chegar ao primeiro lugar do grupo, precisando para isso de fazer melhor resultado diante dos ucranianos do que os ingleses com os gregos.