Actualidade

A Mota-Engil México ganhou um contrato de concessão por 30 anos para a construção, operação, conservação e manutenção da autoestrada Tultepec-AIFA-Piramides, no valor de 240 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil informou que "o Estado do México atribuiu à Mota-Engil México um contrato de concessão por 30 anos para a construção, operação, conservação e manutenção da autoestrada Tultepec-AIFA-Piramides".

"Esta autoestrada, além de ser uma importante via de ligação para a Cidade do México, ligando três autoestradas principais que acedem à cidade pelo norte, será também um dos acessos ao novo Aeroporto Internacional Felipe Angeles", refere a empresa no comunicado.