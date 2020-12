Actualidade

A Comissão Europeia rejeitou hoje, no Tribunal Geral da União Europeia (UE), as acusações da transportadora aérea Ryanair contra a ajuda estatal aprovada à TAP, considerando-as sem fundamento e falando na necessidade de resgatar a companhia portuguesa.

Em causa está a ação interposta pela Ryanair, em julho passado, na primeira instância do Tribunal de Justiça da UE (TJUE) contra a ajuda estatal de 1,2 mil milhões de euros de Portugal à TAP aprovada pela Comissão Europeia, com a argumentação de que esta decisão viola regras concorrenciais e de funcionamento do mercado interno.

Segundo o relatório da audiência hoje realizada na sede do TJUE no Luxemburgo, ao qual a agência Lusa teve acesso, a Comissão Europeia alega que "a decisão impugnada apresenta fundamentações suficientes em relação a todos os pontos levantados pelo recorrente", não havendo razões para o recurso da Ryanair.