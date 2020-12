Covid-19

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afastou hoje a possibilidade de se instaurar uma cerca sanitária no concelho Machico devido ao aumento de casos de covid-19 naquela região.

"Nós temos as cadeias identificadas, só tem razão uma cerca se houvesse um descontrolo de transmissão comunitária", defendeu à margem de uma visita a uma exploração agrícola no concelho de Santana.

Miguel Albuquerque descartou a hipótese de uma eventual cerca sanitária porque, no seu entender, a região tem ainda "as cadeias bem identificadas", mas apelou aos residentes e empresários dos bares e restaurantes para que cumpram as regras sanitárias e as orientações emanadas pelas autoridades de saúde e de fiscalização.