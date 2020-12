Etiópia

A situação em Tigray, Etiópia, palco de um conflito armado, "é extremamente preocupante e volátil e está a ficar fora de controlo, com um impacto terrível sobre os civis", alertou hoje a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Michelle Bachelet desmentiu ainda as indicações feitas pelo Governo etíope na terça-feira à noite, segundo as quais os combates no Tigray, estado etíope no norte do país, terminaram e o conflito se resume a "disparos ocasionais", sendo a situação de segurança apenas uma "questão de polícia".

"Na própria região do Tigray, os combates continuam - apesar de o Governo afirmar o contrário. Temos relatos de que, em particular, nas áreas em torno de cidades como Mekele, Sherero, Axum, Abiy Addi, e nas fronteiras entre as regiões de Amhara e Tigray, os combates continuam entre as forças federais e a TPLF, e milícias afiliadas de ambos os lados", afirmou Bachelet.