Covid-19

Os restaurantes do concelho de Alandroal, no distrito de Évora, que obtenham ajuda financeira do programa Apoiar, para minimizar as perdas de faturação devido à pandemia de covid-19, vão receber um apoio adicional da câmara municipal.

"Estando impedidos de desenvolver atividade, em particular, aos fim de semana, que é também o momento mais forte, temos uma situação pontual que justifica o apoio", afirmou hoje à agência Lusa o presidente do município, João Grilo.

O autarca lembrou que o concelho de Alandroal entrou na classificação de risco de transmissão de covid-19 muito elevado, pelo que os restaurantes vão ter horários mais restritivos nos fins de semana de 12 e 13 e de 19 e 20 de dezembro.