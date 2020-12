Covid-19

A Igreja Católica congratulou-se hoje com as medidas anunciadas pelo Governo que permitem a celebração do Natal, mas apelou para que o reencontro de famílias seja acompanhado de todas as cautelas.

"É, naturalmente, uma satisfação aliada à responsabilidade e à prudência", afirmou o porta-voz e secretário da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), padre Manuel Barbosa, em Fátima, distrito de Santarém, apelando às famílias que "tenham todo o cuidado e sejam responsáveis"

O sacerdote falava aos jornalistas após mais uma reunião do Conselho Permanente da CEP, referindo ser "uma satisfação" poder haver "esses tempos de celebração".