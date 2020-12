Covid-19

Os pagamentos no âmbito do programa Apoiar.PT, que disponibiliza 750 milhões de euros a fundo perdido, vão começar a ser feitos em dezembro, avançou hoje o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor.

"Os pagamentos no âmbito do programa Apoiar.PT, que disponibiliza 750 milhões de euros a fundo perdido a um vasto conjunto de atividades económicas, vão ocorrer na sua primeira tranche em dezembro", disse João Torres, após uma reunião com representantes da Associação Discotecas Nacional.

O secretário de Estado referiu aos jornalistas no Ministério da Economia, em Lisboa, que, desde o momento em que foi anunciado até à sua execução, o governo "demorou a montar e executar o programa no tempo mínimo indispensável para se operacionalizar o apoio".