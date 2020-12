Actualidade

O Sporting vai receber o Gentofte, da Dinamarca, nos 16 avos de final da Liga dos Campeões de futsal, enquanto o Benfica terá de ir à Suíça defrontar o Minerva, ditou o sorteio realizado hoje em Nyon, Suíça.

Além dos dois emblemas portugueses, o FC Barcelona, detentor do título, joga na Catalunha com o FC Pristina, do Kosovo, enquanto o ACCS Asnières Villeneuve, o novo clube do português Ricardinho, atua em França frente aos italianos do Pesaro.

As partidas dos 16 avos de final vão decorrer entre 12 e 17 de janeiro, a uma só mão.