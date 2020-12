Actualidade

Um especialista do Conselho Europeu para as Relações Externas defendeu hoje que a União Europeia deverá "criar um novo paradigma de pacificação" face à realidade do conflito israelo-palestiniano e no interesse do seu papel na cena mundial.

No relatório "O fim de Oslo: uma nova estratégia europeia sobre Israel-Palestina", hoje divulgado, Hugh Lovatt apela à UE para colocar "a desocupação e a igualdade de direitos na frente e no centro" dessa nova estratégia.

Lovatt considera que "o processo de Oslo está esgotado", que a solução dos dois Estados (Israel e um Estado palestiniano lado a lado) é cada vez menos viável e que a Europa não tem conseguido alterar fundamentalmente "o agravamento da situação no terreno", gerador de instabilidade futura e que ameaça os interesses europeus.