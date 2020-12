Actualidade

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, disse hoje que o Estado "sabe que tem de pagar" os 15 milhões de euros de dívida da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e "vai pagá-los" até ao final do ano.

Em declarações aos jornalistas à margem da assinatura de um protocolo entre a tutela e o CEiiA, em Matosinhos, no distrito do Porto, Matos Fernandes comentou as preocupações de vários autarcas transmitidas na segunda-feira sobre a intermunicipalização da empresa de transportes que exigiram que a STCP seja entregue aos municípios com o "contador a zero".

"O Estado sabe que tem de pagar 15 milhões de euros até ao final do ano à STCP e vai pagá-los. Acho normal que os senhores presidentes de câmara manifestem essa preocupação, mas não é mais do que isso. Sabemos muito bem o que temos de pagar e vamos pagar", disse o ministro do Ambiente e da Ação Climática.