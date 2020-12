Actualidade

O Papa Francisco vai receber a nova presidência da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) em 08 de janeiro, anunciou hoje o porta-voz e secretário da instituição, padre Manuel Barbosa.

"Está programada uma audiência do Santo Padre com a nova presidência da Conferência Episcopal. Será a 08 de janeiro em Roma, no Vaticano, esperando que se consiga realizar essa audiência", disse Manuel Barbosa.

O porta-voz falava em Fátima, distrito de Santarém, após mais uma reunião da Comissão Permanente da CEP.