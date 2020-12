Covid-19

A agência de 'rating' Fitch espera que a economia mundial recue 3,7% este ano, apontando para uma recuperação de 5,3% em 2021, segundo as perspetivas hoje divulgadas.

De acordo com a Fitch, a vacina para a covid-19 "providencia o caminho para a recuperação", aumentando "a perspetiva para uma descida significativa da crise de saúde global a meio de 2021 e uma recuperação económica mais segura posteriormente".

"A recuperação da atividade económica no terceiro trimestre de 2020 depois dos confinamentos foi muito mais rápida do que o antecipado" nas 20 economias analisadas pela Fitch, "particularmente na Europa", algo que não teve seguimento no quarto trimestre.