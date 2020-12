Actualidade

Moçambique registou em novembro uma inflação mensal de 0,66%, de acordo com os dados hoje publicados pelo boletim do Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A inflação acumulada em 11 meses situa-se este ano em 1,97% e a inflação homóloga em novembro fixou-se em 3,27%.

A inflação média a 12 meses está em 3,14%.