Actualidade

A diretora regional de Cultura do Alentejo defendeu hoje que é "urgente" corrigir "lacunas" legislativas para se poder evitar e resolver o problema "muito complexo" da destruição de património arqueológico por trabalhos agrícolas.

"É um problema muito complexo e precisa de uma atuação multidimensional", porque, "de facto, está muito desguarnecida a proteção em várias dimensões do património cultural", disse Ana Paula Amendoeira, que dirige a Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), numa audição na Assembleia da República, em Lisboa.

Segundo a responsável, "talvez não fosse tão necessário há uns anos, mas, com as alterações dos modelos agrícolas e de desenvolvimento, torna-se mesmo já urgente olhar para as lacunas legislativas, contraordenacionais, sancionatórias e dos instrumentos de gestão territorial" em termos de proteção de património cultural.