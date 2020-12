Actualidade

O Tribunal da Concorrência manteve hoje a coima de um milhão de euros aplicada pela CMVM à Pharol, suspendendo-a na totalidade durante três anos, e reduziu as dos ex-administradores Zeinal Bava, Henrique Granadeiro, Pacheco de Melo e Morais Pires.

Na leitura da sentença dos recursos às coimas aplicadas em março pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) à antiga Portugal Telecom (atual Pharol) e a antigos gestores, no âmbito do investimento da operadora na Rioforte, empresa do Grupo Espírito Santo (GES), a juíza Marta Campos considerou que, apesar de graves, as infrações praticadas não geraram "danos, prejuízos ou consequências" e que os recorrentes agiram com dolo eventual e não direto, como vinham acusados.

Assim, o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, manteve a coima de um milhão de euros à Pharol, mas suspendeu-a na totalidade por um período de três anos (a CMVM tinha decretado a sua suspensão por dois anos em dois terços do valor), tendo em consideração o "sentido crítico" relativamente à sua conduta manifestado pela operadora.