Covid-19

A Itália registou 499 mortes atribuídas à covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 09 de novembro, e as novas infeções continuam a diminuir, com 12.756 desde terça-feira, informou o Ministério da Saúde.

O número total de mortes com covid-19, desde o início da pandemia em Itália, é agora 61.739, e o número de pessoas que já foram infetadas de 1.770.149.

Os números diários foram obtidos com menos testes do que o normal, pouco mais de 118.000, como geralmente acontece nos finais de semana ou após feriados, como sucedeu com o 08 de dezembro.