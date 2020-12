Actualidade

(CORREÇÃO NO 6.º PARÁGRAFO) Lisboa, 09 dez 2020 (Lusa) - A Comissão Parlamentar de Cultura aprovou hoje requerimentos do PCP e do BE para audição urgente da ministra da Cultura, do sindicato dos artistas e de várias associações culturais, sobre os resultados do Programa de Apoio a Projetos.

O requerimento do grupo parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) surgiu na sequência da divulgação, no final de novembro, dos resultados do Programa de Apoio a Projetos, nas áreas de Criação e Edição, da Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Referindo que em 506 candidaturas apresentadas, apenas 110 foram apoiadas, quando eram elegíveis 388, "seis dezenas com pontuação superior a 80%", a deputada comunista Ana Mesquita questionou como é possível que "a maior parte dos candidatos fiquem de fora dos apoios".