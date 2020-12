Actualidade

O Sporting acusa o árbitro Luís Godinho de "desrespeito pelas leis de jogo e protocolo do VAR" em dois jogos dos 'leões' na I Liga, numa exposição enviada hoje ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol.

Em comunicado, a SAD 'leonina' revelou que o documento foi enviado ao presidente do organismo, José Fontelas Gomes, devido às atuações de Luís Godinho nos empates (2-2) com o FC Porto, no Estádio José Alvalade, na quarta jornada, e no campo do Famalicão, no último fim de semana, na nona ronda.

"Em causa, o desrespeito pelas leis de Jogo, protocolo do VAR [videoárbitro] e aplicação reiterada e sistemática da dualidade de critérios entre equipas. A Sporting SAD considera que a errada utilização do instrumento do VAR, sem respeito pelo protocolo existente que reserva a intervenção para lances de "claro e óbvio erro", não sucedeu com igualdade de critérios nos jogos a que faz referência", lê-se na nota do clube de Alvalade.