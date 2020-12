DGArtes

A Direção-Geral das Artes (DGArtes) recebeu, até hoje, 12 reclamações dos resultados do concurso nas áreas da Criação e Edição, do programa de apoio a projetos 2020 da Direção-Geral das Artes, disse à Lusa fonte oficial daquele organismo.

A DGArtes vai apoiar 110 candidaturas, num total de 506 analisadas, no âmbito do Programa de Apoio a Projetos, nas áreas de Criação e Edição, num valor total de cerca de 2,4 milhões de euros. No entanto, as candidaturas apoiadas representam menos de um terço das 388 consideradas elegíveis pelo júri.

Já depois de ter divulgado os resultados do Programa de Apoio a Projetos, na área da de Criação e Edição, a DGArtes confirmou a dispensa de audiência de interessados, de forma excecional, por considerar que iria "comprometer a concessão dos apoios".