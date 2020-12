Covid-19

Um surto de covid- 19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Marvão (Portalegre), infetou, pelo menos, 35 utentes e funcionários, tendo também já sido registado um óbito, disse hoje à agência Lusa fonte da instituição.

De acordo com a diretora do lar da Santa Casa da Misericórdia de Marvão (SCMM), Filipa Tavares, estão infetados "26 utentes e nove colaboradores", tendo sido detetado o primeiro caso deste surto no dia 30 de novembro.

"O óbito foi registado no início deste mês, uma senhora bastante depende e acamada", referiu a responsável daquela instituição que conta com um total de 91 utentes e 60 colaboradores.