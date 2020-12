Covid-19

A Câmara de Machico suspendeu o atendimento presencial nos serviços municipais devido ao "aumento significativo" do número de casos de covid-19 no concelho nos últimos dias, indicou a autarquia num edital hoje publicado.

No documento assinado pelo presidente do município, o socialista Ricardo Franco, e publicado na página oficial da Câmara Municipal, a autarquia informa que "o atendimento presencial nos edifícios municipais será suspenso, devendo ser efetuado preferencialmente por telefone ou via correio eletrónico".

Estas medidas foram adotadas, tendo em conta "o aumento significativo do número de casos positivos para a covid-19 verificados nos últimos dias no território municipal e atendendo à necessidade de adoção de medidas preventivas adicionais", justifica a autarquia.