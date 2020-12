Actualidade

O primeiro-ministro realiza antes do Natal, entre 18 e 20 deste mês, visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, tendo como objetivo o reforço da cooperação com estes dois países africanos de expressão portuguesa.

De acordo com fonte oficial do Governo português, António Costa chega a São Tomé e Príncipe dia 18, tendo reuniões com o Presidente da República e com o primeiro-ministro deste país, respetivamente Evaristo Carvalho e Jorge Bom Jesus.

Durante a sua presença em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro desloca-se também ao navio patrulha português NRP Zaire, que tem como missão contribuir para a segurança marítima e "promover a capacitação" da guarda costeira deste país.