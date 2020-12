Actualidade

A ex-procuradora-geral da República Joana Marques Vidal discorda da diretiva da sua sucessora, Lucília Gago, sobre a subordinação hierárquica no Ministério Público, considerando que esta vai além do que está previsto na lei.

"O estatuto do Ministério Público, ao estabelecer que as relações hierárquicas no âmbito dos processos penais se efetuavam nos termos do Código do Processo Penal, acho difícil haver uma interpretação que ultrapasse a clareza desta formulação", afirmou hoje Joana Marques Vidal na conferência da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa sobre a "Transparência do Estado e Combate à Corrupção".

Entende a ex-procuradora-geral da República que não é permitido "que o superior hierárquico intervenha diretamente na definição de quais são as diligências a fazer ou não fazer em determinado processo concreto".