Actualidade

Os principais grupos ambientalistas do Brasil classificaram hoje como "insuficiente e imoral" a nova meta traçada pelo país sul-americano como signatário do Acordo de Paris, na qual promete neutralizar as suas emissões de gases poluentes até 2060.

Em causa está um anúncio feita na noite de terça-feira, em que o Governo brasileiro indicou que poderá antecipar o cumprimento da meta se eliminar as emissões de carbono, fixada no Acordo de Paris, se receber anualmente 10 mil milhões de dólares (8,29 mil milhões de euros, no câmbio atual).

"O Brasil anunciou uma meta climática insuficiente e imoral e está a tentar chantagear os países ricos novamente", disse em comunicado o Observatório do Clima, consórcio que reúne 56 grupos ambientalistas que atuam no país, incluindo organizações internacionais como 'Greenpeace', 'World Wide Fund for Nature', 'Conservation International' e a 'Friends of the Earth'.