A defesa do colombiano Alex Saab, considerado testa-de-ferro do Presidente venezuelano, escreveu ao primeiro-ministro de Cabo Verde, apelando ao cumprimento da decisão do tribunal de CEDEAO, sob pena de pedir sanções para o arquipélago.

Na carta dirigida a Ulisses Correia e Silva, a que a Lusa teve hoje acesso, a defesa de Alex Saab, considerado "enviado especial" pelo Governo da Venezuela e em prisão preventiva em Cabo Verde desde junho, a pedido dos Estados Unidos da América (EUA), que solicitaram a sua extradição, recorda a decisão do início do mês daquele tribunal internacional, que ordenou que o empresário fosse colocado em prisão domiciliária.

"Face ao exposto, somos obrigados a instar vossa excelência a utilizar os seus bons ofícios para assegurar o cumprimento imediato das ordens do Tribunal da Comunidade proferidas a favor do nosso cliente sem mais demoras", lê-se na carta, que requer o "cumprimento das ordens do Tribunal de Justiça" da CEDEAO.