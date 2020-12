Actualidade

O investigador da África Austral da Amnistia Internacional (AI), David Matsinhe, afirmou hoje que "ninguém pode justificar" os 10 homicídios documentados em Angola atribuídos às forças de segurança no âmbito da imposição de restrições contra a covid-19.

"Não há justificativa para encurtar as suas vidas. Ninguém pode justificar a morte destes jovens, em particular nas circunstâncias em que perderam as suas vidas", afirmou Matsinhe no seminário virtual "Violência policial em Angola", organizado pela AI.

No seminário, Matsinhe apontou que a AI, em colaboração com a organização não-governamental angolana Omunga, documentou 10 homicídios cometidos pelas forças de segurança no âmbito da imposição de restrições contra a covid-19.