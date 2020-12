Covid-19

A África do Sul, país mais afetado do continente africano, anunciou que enfrenta uma "segunda vaga" de covid-19, de acordo com um comunicado emitido hoje pelo ministro da Saúde, Zweli Mkhize.

"Esta noite estamos a anunciar que a África do Sul está a viver uma segunda vaga", afirmou Mkhize, acrescentando que os números registados recentemente "correspondem aos critérios".

De acordo com o ministro, "é importante destacar" as províncias de Cabo Ocidental, Cabo Oriental, Kwazulu-Natal e Gauteng, que são as "principais forças motrizes desta nova vaga".