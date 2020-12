Actualidade

A Comissão Europeia afirmou hoje que a investigação aberta às ajudas à transportadora SATA "continua", após o Governo dos Açores ter dito que Bruxelas já tinha considerado estes apoios ilegais.

Questionada pela agência Lusa sobre o anúncio do Governo açoriano, fonte do executivo comunitário sublinhou que a investigação sobre "alguns apoios públicos à SATA continua".

"Nesta fase, não conseguimos prever em que momento [será revelado] e que resultado terá a investigação. De acordo com a prática normal, a Comissão está em contacto com Portugal e outras partes interessadas no contexto da sua investigação em curso", prossegue a mesma fonte.