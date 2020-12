Actualidade

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, considera que o aumento do salário mínimo para 665 euros em 2021, hoje anunciado, é "extemporâneo", representando um encargo de 43 euros para as empresas.

Em declarações à Lusa, o responsável disse que este aumento lhe parece "extemporâneo e o Governo não apresentou nenhum racional económico", para justificar a decisão.

António Saraiva referiu ainda que "as empresas não podem ser um peão no jogo político que o Governo tem vindo a fazer com os partidos de esquerda parlamentar", defendendo que, quando "a riqueza criada cai 8,5%" e "as melhores perspetivas que se verificam para o ano ficarão 4% ou 5% ainda abaixo do verificado este ano, um aumento de 4,7%" deste vencimento não faz sentido.