Actualidade

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, disse hoje não saber "que mais" pode o município fazer relativamente às salas de consumo assistido e reforçou que a autarquia recusa operar aquelas estruturas.

"Não sei que mais o município do Porto pode fazer em questão de salas de consumo assistido, não sei mais, mas há uma coisa que nós não vamos fazer, não vamos nós operar as salas de consumo assistido", afirmou o independente Rui Moreira.

O autarca, que respondia a uma questão levantada pelo deputado Pedro Lourenço do Bloco de Esquerda Porto a propósito da discussão do orçamento municipal para 2021, afirmou que apesar de estar de acordo com a existência das salas de consumo e de até suportar os seus custos, não vai ser a autarquia a "operar" aquelas infraestruturas.