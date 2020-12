Actualidade

Uma nova vacina contra a poliomielite teve resultados promissores para uma estirpe mutante da doença provocada pela vacina oral usada nos países mais pobres, segundo estudos publicados hoje na revista científica Lancet.

É a primeira vacina para o poliovírus de tipo 2, está na segunda fase dos ensaios clínicos, em que participaram 1.200 pessoas, e mostrou ser segura e gerar imunidade em adultos e crianças, com maior estabilidade genética e menos probabilidade de se transformar numa forma do vírus que pode causar paralisia, como a tradicionalmente usada, a Sabin, tomada por via oral.

A Organização Mundial de Saúde recomendou a 'nOPV2' para uso de emergência, a primeira vez que uma vacina passou por esse crivo daquela agência das Nações Unidas, que pretende uma nova forma de conter surtos que se verificaram no Afeganistão, Paquistão, Filipinas, Malásia e outros países.