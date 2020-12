Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse na noite de quarta-feira a apoiantes que nomeará o atual presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado, como novo ministro do Turismo.

Segundo Bolsonaro, Gilson Machado substituirá no cargo o atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, numa decisão que ainda não foi oficializada pelo Governo.

"Estão sabendo do Gilson ou não? É ministro. O Gilson é uma pessoa muito competente nessa área. O outro [Marcelo Álvaro Antônio] estava a fazer um bom trabalho também, não é? Mas deu problema", disse Bolsonaro a apoiantes, junto ao Palácio da Alvorada, a sua residência oficial em Brasília.