Actualidade

O Senado mexicano aprovou na quarta-feira uma reforma da Lei de Segurança Nacional que limita a presença de agentes estrangeiros, incluindo os da Administração de Combate às Drogas dos EUA (DEA, na sigla em inglês).

Com 71 votos a favor, 21 contra e uma abstenção, os senadores apoiaram a iniciativa do Presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador, que limitará as operações de todos os agentes de segurança estrangeiros, mas com repercussões particulares para os dos Estados Unidos.

"Embora a iniciativa, a modificação e a reforma que estamos a discutir não vise um país ou qualquer agência, o simples facto de a propor, não podemos negá-lo, gerou discussões importantes sobre as suas implicações na relação bilateral com os Estados Unidos", disse o senador Ricardo Monreal.