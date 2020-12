Actualidade

O secretário de Estado norte-americano acusou hoje universidades dos Estados Unidos de cederem à pressão chinesa, ao censurarem críticas ao Partido Comunista Chinês, numa altura em que o atual Executivo tenta consolidar a sua agenda anti-China.

Mike Pompeo alegou que há universidades nos Estados Unidos que se recusam a abordar as preocupações do governo de Donald Trump sobre as tentativas da China de influenciar estudantes e académicos, e identificou pelo nome dois administradores universitários.

O secretário de Estado referiu o presidente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, por se ter recusado a permitir que Pompeo fizesse um discurso naquela instituição de ensino, e um alto quadro da Universidade de Washington, devido a um caso que envolveu uma estudante chinesa.