Actualidade

A China anunciou hoje a imposição de novas taxas alfandegárias sobre o vinho australiano, além das pesadas taxas punitivas antidumping implementadas no mês passado, numa altura de tensão diplomática entre os dois países.

As relações começaram a deteriorar-se em 2018, quando a Austrália excluiu o grupo chinês de telecomunicações Huawei do desenvolvimento da sua rede de quinta geração (5G), a Internet do futuro, por motivos de segurança nacional.

Em abril passado, Camberra apelou a uma investigação internacional sobre as origens da pandemia de covid-19, o que enfureceu Pequim, que considerou que o pedido tem segundas intenções políticas.