Actualidade

A jornalista afegã Malala Maiwand e o seu motorista foram hoje mortos a tiro por desconhecidos na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão, num novo ataque contra jornalistas no país.

O tiroteio ocorreu por volta das 07:10, hora local (02:40 em Lisboa), na cidade de Jalalabad, capital de Nangarhar, quando a jornalista se deslocava de casa para o trabalho, disse o porta-voz do governador da província Attaullah Khogyanai à agência de notícias Efe.

Malala Maiwand, que trabalhou como apresentadora na estação de televisão local Enakas e desempenhou um papel ativo na sociedade civil como ativista , "foi morta a tiro juntamente com o seu motorista", disse o porta-voz.