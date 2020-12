Covid-19

A China voltou hoje a detetar vestígios do novo coronavírus em embalagens de produtos congelados importados do Brasil, informaram as autoridades da cidade de Tongzhou, na província de Jiangsu.

Em comunicado, o Governo local informou que os vestígios do vírus foram detetados em embalagens de lombo bovino desossado congelado, comprados a uma empresa da cidade de Wuxi, na mesma província.

A produção das embalagens data entre 27 e 31 de julho deste ano, lê-se na mesma nota.