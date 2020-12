Actualidade

A Sonae IM anunciou hoje que decidiu consolidar os seus investimentos em cibersegurança Managed Security Services Provider (MSSP) numa "única 'holding'" estratégica, denominada de Maxive Cybersecurity, que resultará num dos maiores atores europeus nesta área.

"Esta operação, que integrará a S21sec espanhola e a Excellium com sede no Luxemburgo, estará concluída no final de 2020 e resultará num dos maiores 'players' puros de MSSP da Europa", refere a empresa, em comunicado.

"A 'holding' irá construir a sua forte presença local nos seus mercados principais (Espanha, Portugal, Luxemburgo, Bélgica) e irá oferecer aos seus clientes os benefícios de um conjunto mais vasto de serviços que alavancam nas melhores práticas e experiência tanto da S21sec como da Excellium, aumentando os serviços de gestão profissionais disponíveis no seu portefólio", acrescenta.