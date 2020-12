Actualidade

A nova instalação de Salomé Lamas e o espetáculo de Casper Clausen, com apresentação do disco de estreia a solo, são alguns dos destaques da programação para janeiro e fevereiro de 2021 do gnration, em Braga, foi hoje anunciado.

Por aquele centro cultural de Braga, passarão ainda nomes como Ricardo Toscano, Chão Maior e Surdina, entre outros.

Entretanto, o gnration tem também já confirmada a presença, em 06 de março, da compositora norte-americana Kali Malone, depois de duas datas adiadas.