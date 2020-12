Actualidade

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglês), Jens Stoltenberg, felicitou hoje Portugal pela futura presidência do Conselho da União Europeia (UE) e por ter identificado a relação transatlântica como uma prioridade.

"Gostaria de felicitar Portugal pela futura presidência do Conselho da UE. Congratulo-me por Portugal ter identificado a relação transatlântica como uma das suas prioridades", frisou Stoltenberg.

Numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, António Costa, o secretário-geral da Aliança frisou também que "nenhum país" pode lidar com os desafios atuais "sozinho".