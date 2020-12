Covid-19

O Governo da Bielorrússia vai restringir a saída do país aos seus nacionais e estrangeiros residentes a partir do 21 de dezembro, como medida para combater a pandemia do novo coronavírus, divulgaram hoje as autoridades.

A medida, segundo um texto do Governo publicado hoje no seu portal oficial de informações, visa "prevenir a propagação" do vírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

A restrição afeta rodovias, ferrovias e portos fluviais, mas não inclui o transporte aéreo.