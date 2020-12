Brexit

A Comissão Europeia apresentou hoje um conjunto de medidas de contingência específicas nas áreas dos transportes e das pescas, tendo em vista as incertezas sobre um acordo pós-'Brexit' entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido.

Com a aproximação do fim do prazo das negociações para se chegar a um acordo comercial e a possibilidade de um cenário de 'no-deal' cada vez mais provável, o executivo comunitário propôs hoje medidas de contingência que asseguram as ligações aéreas, a segurança aérea, as ligações rodoviárias e a manutenção do acesso às águas britânicos para os navios pesqueiros da UE e vice-versa.

O período de transição pós-'Brexit' termina em 31 de dezembro.