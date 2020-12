Actualidade

Quase metade (45%) dos espaços de restauração arrendados não pagaram a renda em novembro e 65% tem três, ou mais, meses de rendas em atraso, revela um inquérito da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

"Cerca de 78% das empresas explora os seus negócios em espaços arrendados. 62% das empresas já tentaram reduzir o valor da renda mensal. No entanto, 65% dos senhorios não aceitou qualquer redução", afirma a AHRESP, em comunicado hoje divulgado, baseando-se nas respostas ao último inquérito mensal aos associados, do final de novembro.

As rendas comerciais pesam, em regra, 20% dos custos de funcionamento, segundo a associação, e perante esta situação, 45% dos arrendatários estão em incumprimento, e 65% já tem meses de rendas em atraso, dados que a AHRESP diz confirmarem a situação de "profunda dificuldade" em que as atividades a restauração e do alojamento se encontram, após oito meses de pandemia covid-19.