Actualidade

O parlamento moçambicano aprovou hoje em definitivo o Plano Económico e Social (PES) e o Orçamento de Estado (OE) para 2021 com os votos a favor da bancada da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder.

A assembleia já tinha aprovado os documentos na generalidade há uma semana.

Numa sessão que contou com 216 dos 250 eleitos, o OE foi aprovado pelos 164 deputados presentes da Frelimo, com 52 votos contra da oposição - 46 deputados da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e seis do Movimento Democrático de Moçambique (MDM).