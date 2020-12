Actualidade

A China anunciou hoje que dois canadianos detidos no país, em retaliação pela detenção de uma executiva do grupo chinês Huawei no Canadá, foram levados a julgamento, ser dar mais detalhes.

O ex-diplomata Michael Kovrig e o empresário Michael Spavor estão detidos desde 10 de dezembro de 2018, poucos dias depois de o Canadá ter detido Meng Wanzhou, diretora financeira e filha do fundador da gigante chinesa das telecomunicações.

A China disse que Kovrig e Spavor são suspeitos de cometer atos que ameaçaram a segurança nacional da China, mas não acrescentou mais pormenores.