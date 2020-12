Actualidade

A Madeira está "satisfeita" com a prorrogação dos benefícios fiscais da Zona Franca por mais um ano, mas de "pé atrás" com a proposta de renegociação das condições do IV Regime em vigor, disse hoje o presidente do Governo Regional.

"Recebemos hoje a carta [do Governo da República]. Ficámos satisfeitos com a prorrogação durante um ano para a inscrição das empresas o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) até o fim do próximo ano. É evidente que este prazo é eventualmente prorrogável", declarou hoje o chefe do executivo madeirense.

Contudo, o governante madeirense sublinhou existir "outro aspeto que o deixa um pouco de pé atrás ou com grandes reservas, que é a situação de se propor, em função daqueles que são os interesses de alguns 'lobbies' da União Europeia, a renegociação das condições do IV Regime".